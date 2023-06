Lors d'une tempête dans l'outback australien, plusieurs personnages se réfugient dans un motel. Parmi eux, un psychopathe. Voire deux... Les premières gouttes de pluie commencent à tomber lorsque Quinn aperçoit le corps. Son portable ne capte pas si loin dans le désert australien, et devant elle il n'y a rien d'autre qu'une route vide sur des kilomètres. Doit-elle s'arrêter ou continuer de rouler en toute sécurité ? De retour au pub isolé emblématique où Quinn travaille, Andrea sécurise les lieux avec des sacs de sable en prévision des inondations annoncées. Seule avec son fils de trois ans endormi dans l'arrière-boutique, elle laisse entrer à contrecoeur un motard pour attendre la fin de la tempête. Sur les routes inondées, des tensions surgissent entre quatre routards en route vers Darwin. Leur road-trip était censé être baigné de soleil, et la tempête n'est pas la seule menace qui les guette... Traduit de l'anglais (Australie) par Isabelle D. Philippe A propos de l'auteur Michelle Prak travaille dans la communication depuis trente ans. L'écriture est l'épine dorsale de son travail, et elle a écrit plusieurs nouvelles et des romans féminins auto-publiés. Elle vit à Adélaïde et enseigne les relations publiques et l'usage des réseaux sociaux à l'Université d'Australie du Sud. Le Déluge est son premier thriller.