Nos coeurs en apesanteur

Sera-t-elle prête à mettre sa vie entre ses mains ? Depuis que son frère est mort, Meghan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tel un automate, elle répète son numéro de trapéziste chaque soir, mais son sourire est aussi factice que son maquillage. Alors, quand son père lui annonce qu'il a recruté quelqu'un pour remplacer son fils, c'en est trop pour elle. Non seulement tout le monde a fait le deuil de Simon, mais en plus personne ne semble se formaliser de l'arrivée d'un intrus au sein de leur troupe. Bien déterminée à prouver à Chris qu'il n'a pas sa place ici, Meghan va s'évertuer à mettre le plus de distance possible entre elle et cet homme à l'insupportable sourire en coin. Toutefois, elle doit rapidement se rendre à l'évidence : lorsqu'elle s'entraîne avec son nouveau partenaire, elle se sent revivre. Est-ce parce qu'elle prend un malin plaisir à jouer au tyran et à lui crier dessus ? Quoi qu'il en soit, dès le moment où elle s'envole aux côtés de Chris, Meghan ne peut s'empêcher de remarquer que son coeur, lui aussi, fait de la haute voltige... A propos de l'autrice Dévoreuse de livres depuis sa plus tendre enfance, Emma Berthet a très vite commencé à écrire ses propres histoires. Aujourd'hui psychomotricienne, elle s'évade la nuit en créant des personnages authentiques et attachants.