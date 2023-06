N'oublie pas de sourire

La nouvelle comédie de l'été de Kristan Higgins. Ils aimaient plaisanter à ce sujet. Comme beaucoup de scientifiques, Josh avait parfois du mal à se souvenir des choses qu'il fallait faire dans le monde "réel" , comme faire les courses, manger des repas réguliers et parler aux gens. Mais il pouvait compter sur sa femme Lauren pour les lui rappeler avec ses listes. Il n'avait jamais réalisé à quel point ces listes lui manqueraient quand elle serait partie. Il ne s'était pas préparé à devenir veuf. Compte tenu de son travail solitaire, de son cercle d'amis restreint et de la maladresse sociale dont il a toujours souffert, Josh n'a aucune idée de la façon dont il devrait aborder cette nouvelle phase de sa vie. Mais encore et toujours, il peut compter sur Lauren pour l'aider à avancer. Car elle lui a laissé des lettres, avec une tâche à accomplir chaque mois de l'année qui suivra sa mort. Pour porter Josh d'une main aimante dans un voyage à travers le chagrin, la colère et le déni. Et vers le bonheur. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion A propos de l'auteur Kristan Higgins est l'autrice de comédies romantiques piquantes et pleines de charme. Ses livres sont traduits dans plus d'une vingtaine de pays et se sont vendus en millions d'exemplaires à travers le monde. Mère de deux enfants, elle est mariée à un pompier et habite dans le Connecticut.