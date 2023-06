White smoke

Les secrets trouvent toujours leur chemin entre les fissures... Marigold a ses propres démons. Des angoisses, des addictions, qui rendent son quotidien sous le soleil californien parfois peu reposant. Alors quand sa mère accepte un nouveau job à Cedarville dans le Midwest, à l'autre bout du pays, elle entrevoit la chance d'un nouveau départ. D'autant que la Fondation Sterling - le nouvel employeur de sa mère - leur fournit un superbe logement de fonction. Seulement cette maison de Maple Street, si belle et propre en apparence, semble cacher bien des secrets... Les objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, les lumières s'éteignent et parfois, on voit des ombres passer sans comprendre d'où elles sortent. Et que dire des voix qui semblent venir d'entre les murs, ou des odeurs qui s'infiltrent, et que Mari semble être la seule à déceler ? C'est sans compter le nouvel ami imaginaire de sa belle-soeur Piper, qui aurait demandé à ce que Mari quitte la maison... Mais peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs ?