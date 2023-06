Ellen essayait juste d'aider une femme. Donner un peu de répit à une jeune maman assise en face d'elle dans le train qui la ramène à Londres. Quelques instants pendant lesquels elle s'occupe de son bébé pendant que la femme passe un appel urgent. Cinq minutes passent. Dix. Alors que le train arrive dans une gare, Ellen est stupéfaite de voir la femme descendre du train et s'enfuir de la gare, abandonnant son enfant à une étrangère. Ellen se retrouve seule avec le bébé et, à ses pieds, le petit sac avec les quelques affaires du nourrisson. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre une note. Trois lignes griffonnées à la hâte sur un bout de papier : S'il vous plaît, protégez Mia Méfiez-vous de la police Ne faites confiance à personne Un enfant en danger, un dilemme cruel... et vous, que feriez-vous ?