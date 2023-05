Autant en emporte le vent de Victor Fleming

Plus de 80 ans après la sortie du film, la réplique prononcée par Vivien Leigh "Après tout demain est un autre jour" tout comme celle, "Franchement je m'en fiche" , due à Clarke Gable sont encore cultes. Entrées dans l'histoire, elles sont devenues iconiques du cinéma hollywoodien de ces années-là. Le film de Fleming, "Autant en emporte le vent", en plus de sa distribution sensationnelle, peut se vanter d'avoir un metteur en scène de premier plan comme S. Howard, et le non crédité F. S. Fitzgerald. Tiré du best seller homonyme de Margaret. Mitchell, le film est, aujourd'hui encore, considéré comme un chef-d'oeuvre incontesté et, dans ce livre, Simone Tarditi en illustre les références historiques, culturelles et littéraires et en fournit une reconstruction philologique en reparcourant avec les lecteurs l'histoire de Scarlett O'Hara et Rhett Butler.