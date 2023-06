Organiseur personnalisable des maitresses en baskets Ed.2023-2024 - Planification et agenda

L'organiseur agenda 2023-2024 pour les professeurs des écoles, 100 % personnalisable, par Nina et Anaïs, fondatrices du blog "les maitresses en baskets" ! Plus qu'un agenda, il propose aussi de nombreuses fiches pour constituer son cahier journal, sa programmation annuelle, ses to-do list, pour noter les infos incontournables sur ses élèves, ses collègues... Et ce fichier détachable est le premier à s'adresser à toutes les fonctions de l'école : enseignement, direction, coordination, remplacement. Le cahier de la maitresse parfait pour une rentrée zen et organisée.