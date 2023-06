Chiruran Tome 14

Shinsaku Takasugi débarque au quartier général du Shinsen Gumi, clamant haut et fort qu'il renversera le bakufu. En coulisse, Genzui Kusaka a pour projet de réduire la capitale en cendres et d'enlever l'empereur. Les guerres d'opinions qui se jouent dans l'ombre vont envoyer de valeureux guerriers sur les champs de bataille. Les hostilités seront finalement déclenchées par "l'affaire Ikedaya" , l'un des massacres les plus sanglants du bakumatsu. Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique !