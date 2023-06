Ma revenante bien-aimée Tome 3

La mort n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Shû, le revenant que Remi considère comme son grand frère, est bien décidé à la ramener au bercail. Quant à Riku, sa mère débarque sans crier gare et déclenche une réunion de crise qui met en péril l'union du couple. Et sitôt le feu éteint, voilà que la voisine sent un poids peser sur elle puis qu'un lycéen vient demander la main de Remi... D'une péripétie à l'autre, les Ninose ne connaissent jamais les temps morts ! Dans cette comédie romantico-horrifique signée Takeshi Wakasa, un mari froussard est confronté à des événements mauvais pour le coeur, mais bons pour le moral ! Le mariage : à la vie, à la mort !