Le bâtiment. Acteur majeur des changements sociétaux

Polytechnicien et ingénieur, Alain Maugard a fait toute sa carrière dans l'univers du bâtiment et de l'urbanisme. Il a été notamment directeur de la Construction, président du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et de Qualibat. Il livre ici un témoignage sur les enjeux sociétaux du bâtiment, fruit de plusieurs dizaines d'années d'expérience professionnelle.