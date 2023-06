Là-haut Tome 5 : L'eau . Neige, glace, torrents et lacs

Découvrir l'eau sous toutes les formes. De belles photos, de belles illustrations, des textes simples, pour faire découvrir l'eau sous toutes les formes. Les enfants (et leurs parents) découvriront le voyage d'une goutte d'eau, les formes des nuages, la vie des habitants des torrents et des zones humides, les stratégies des animaux et des plantes pour résister à la neige, la vie sous un lac couvert de glace, sans oublier la fonte des glaciers et la magie de l'eau en montagne. Comme les ouvrages précédents, deux personnages, Agathe et Momo sont présents au fil des pages. Ils commentent les scènes comme pourrait le faire un jeune lecteur. Un joli livre pour stimuler l'imagination des enfants et les éveiller au monde passionnant de la vie de la montagne.