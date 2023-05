Les Princes de la vallée

Dans les années 1980, intrigues, jeux de pouvoir et passions sous le ciel de Provence. Suite indépendante du Temps des convoitises. Dans un village des Alpilles, la jeune Claire, directrice du parc des Cygalines, s'enthousiasme pour un nouveau projet : la mise en valeur d'un site et d'une stèle témoignant du riche patrimoine archéologique de la région. Mais son quotidien lui pèse. Suite à une opération qui l'a laissée handicapée, elle vit avec des douleurs intolérables que seule la chimie parvient à calmer. Alexis, son mari, s'inquiète d'une probable addiction tandis que Claire, se sentant diminuée et enlaidie, se montre agressive avec lui. Leur couple bat de l'aile. Dans l'ombre, Victoire de Montauban ne lâche rien, bien décidée à assoir son influence sur le parc. Le projet culturel va révéler des affaires scabreuses et surtout un passé trouble lié à l'Occupation. Un passé bien gênant pour certains, une opportunité pour d'autres...