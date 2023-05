Mila et Noé à la chorale

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. CP niveau 2 : Milieu d'apprentissage de la lecture / Premières lectures CP Résumé de l'histoire : C'est l'événement dans la classe de Mila et Noé : une diva de l'Opéra va venir animer la chorale de l'école. Mila est ravie, elle adore chanter. Mais la diva est sévère. Gare aux fausses notes ! Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. Premières Lectures pour les enfants de 5 ans et plus.