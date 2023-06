Langue orale et développement de l'enfant. Pourquoi lire et raconter des histoires aux tout-petits

L'appropriation orale d'une langue ou de plusieurs langues fait partie des acquisitions déterminantes de la petite enfance. Pourtant la compréhension des fonctions et des formes que le langage prend à travers les différentes langues représente toujours un défi pour le savoir actuel : la description linguistique contemporaine des langues continue de révéler des propriétés complexes jusqu'ici encore inconnues. Comment les petits enfants réussissent-ils à s'approprier d'une telle complexité ? Ce que la science ne peut encore expliquer, ils le réalisent dans toutes les cultures d'une manière naturelle au cours des cinq premières années de la vie. Si la faculté du langage fait partie de notre patrimoine neurologique, la langue orale est liée aux transmissions culturelles et peut générer des inégalités sociales. La richesse de la littérature orale et écrite véhiculée par et dans les langues permet de lutter contre cette injustice.