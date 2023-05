Quand l'actrice Gloria Lamark se suicide, Thomas, son fils dévoué, a le coeur brisé. Il ne peut pas l'accepter. Pour lui, quelque chose ne tourne pas rond dans un monde où une telle tragédie peut se produire. Il faisait pourtant confiance à son psychiatre, le docteur Tennent, pour la sauver. Il n'aurait pas dû. Ceux qui lui ont fait du mal méritent maintenant de recevoir une bonne leçon... On ne joue pas impunément avec l'esprit des gens. Intense et angoissant. " Peter James a trouvé son créneau, quelque part entre Stephen King et Michael Crichton. " Mail on Sunday