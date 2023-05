Witches' War Tome 3

Le second duel du tournoi des sorcières se poursuit sans relâche : la colère de Wu Zetian lui permet de prendre le pas sur Jeanne d'Arc, la "sans désir". Mais cette dernière n'a pas dit son dernier mot et va découvrir la puissance de sa magie... à la grande surprise du public mais aussi de la Reine des Démons. C'est ensuite à Himiko, la première reine du Japon, et Cléopâtre, la splendide reine d'Egypte, d'investir le terrain. Entre légende et beauté, ce combat de souveraines promet d'être sanglant.