Que s'est-il passé à Boulogne-Billancourt ? Comment cette ville, bastion bourgeois et bastion ouvrier, fief de Renault, est devenue une école du rap ? En sont originaires entre autres, Booba, Les Sages Poètes de la Rue, Lunatic, Ali, LIM, Less 2 neuf, L'Skadrille, Salif, Malekal Morte, Move'z Lang... A eux tous, ces artistes et groupes ont vendu plusieurs millions d'albums. Aujourd'hui, ils forment une école artistique, à l'instar de celle de Barbizon ou de Pont-Aven en peinture. Ce livre d'histoire truffé d'anecdotes retrace le parcours de cette école. On découvre ses origines aux usines Renault, dans le mouvement de mai 68, mais aussi la construction du quartier du Pont de Sèvres, comme partout l'utopie sociale deviendra un petit ghetto au milieu des riches. La Défense n'est pas loin de Boulogne, et là-bas, les jeunes disposent d'une grande esplanade pour danser au pied des tours, et puis à côté de chez eux, il y a d'autres jeunes, un peu plus argentés, qui disposent de matériel pour enregistrer. Boulogne, c'est aussi l'histoire d'une alliance, entre des artistes porteurs d'énergie et de colère et d'autres rêvant et ayant les moyens de rêver. Livre d'histoire musicale, enquête minutieuse, éloge d'un passionné, Boulogne : une école du rap français est un essai qui fera date. Aucun autre livre de ce genre n'a été écrit avant. Il consacre intellectuellement les rappeurs de cette ville, une musique. Passionnant.