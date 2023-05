Les animaux des mers

96 pages pour répondre aux questions sur les petites et grosses bêtes habitant sous l'eau, qu'elles soient présentes sur nos plages, en pleine mer, dans les profondeurs abyssales, sur et sous la banquise ou dans les régions les plus chaudes. On découvre aussi leurs particularités et modes de vie : la façon dont elles respirent, se déplacent, communiquent ou se reproduisent. Tout savoir sur la tortue, le requin, le dauphin ou encore la baleine : un ouvrage qui passionnera les petits très tôt et pour longtemps ! "Mes années pourquoi", une collection documentaire qui développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Vraie référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les enseignants.