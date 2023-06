A une étoile

Mélanie Berger livre dans un récit intime et sans fard ses doutes et ses interrogations, la complexité de pensées et de sentiments ambivalents qui surgissent avant, pendant et après une intervention volontaire de grossesse ou I. V. G. "[... ] Par ce témoignage, j'espère amener une meilleure compréhension d'un vécu souvent douloureux et encourager une parole libérée favorisant le dialogue, avec soi-même ou autrui, afin d'aider peut-être d'autres femmes dans leur propre cheminement".