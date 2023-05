Les humiliés. 10 ans après le déchaînement de La Manif pour tous, l'heure du bilan

Le 21 avril 2023 plus de 270 000 manifestants (selon les organisateurs) défilaient dans les rues de Paris sous le drapeau de "La Manif pour tous" avant l'adoption définitive du texte qui fera de la France le 14e pays au monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, et après avoir maintenu la pression en se rassemblant quotidiennement près de l'Assemblée nationale, dans les rues, à travers la France, sur les plateaux de télévision et de radio. Parmi les slogans brandis par les participants, on se souvient avoir lu ou entendu : "Qui détruit la famille menace la paix civile", "Non au mariage destruction de la parité homme-femme et de la société", "Stop à la familiphobie", "Une famille c'est un papa, une maman et des enfants". Aujourd'hui, nous sommes dix ans après le Mariage pour tous. Personne n'a oublié ce que ça a déclenché dans notre pays. Tout le monde sait aussi que ces dix dernières années, le Mariage pour tous n'a pas subitement fait s'effondrer les familles dites traditionnelles dans un grand fracas, contrairement aux déclaration des manifestants. Journaliste, Rozenn le Carboulec se retourne sur dix ans d'une histoire qui drastiquement changé notre société, secouée par les failles entre les différentes groupes, à l'intérieur même de l'Eglise catholique, mais aussi à travers la population, et été le point de départ de nombreux déchirements, intersociétaux, interfamiliaux, et intérieurs. Que reste-t-il des slogans scandés pendant de longs mois chez les enfants d'hier et les adolesncents et jeunes adultes d'aujourd'hui ? Ceux au coeur des manifestations, souvent exposés en première ligne ; ceux assistants aux défilés devant les journaux télévisés, aux débats chez les adultes. Que raconte cette manifestation de notre société d'aujourd'hui ? Elle-même journaliste LGBT, Rozenn le Carboulec sonne l'heure du bilan et raconte les hommes, les femmes, les enfants et les histoires derrière le déchirement d'une société toute entière.