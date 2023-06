C'est les vacances

Ce recueil s'adresse aux personnes rongées de colère, aux coeurs brisés par celleux qui les entourent, parce que des rêves avaient été formulés, parce qu'un certain type d'amour devait pouvoir se transformer en une communauté intense et productive et qu'il ne reste que : le souvenir de l'histoire qu'on se racontait et la colère sans objet, brûlante. La nausée nous tenant méconnuexs, nombreuxses à l'intérieur de nos ressentiments. Que la mort soit celle de ceux qui s'activent autour de la nôtre (à défaut de mieux, dans le texte).