La fulgurante ascension de Miss Downes

Cora Downes a tout pour elle : la richesse, l'esprit, la beauté. Toutefois, il lui manque le sésame pour un bonheur complet : un titre ! Un jour, elle sauve le neveu de la duchesse de Bridgwater et, pour récompenser sa bravoure, celle-ci décide de l'introduire dans le cercle fermé de l'aristocratie et de lui trouver un mari. Or, l'innocente et naïve Cora n'est pas à l'aise dans ce monde où les snobs paradent comme des paons. Lorsqu'elle est surprise dans une situation délicate avec lord Kneller, un dandy enrubanné et hautain, les événements se précipitent et la conduisent directement au pied de l'autel... Serait-ce la fin ou le début d'un conte de fées ?