Les dessous de l'engagement en entreprise. Quand les collaborateurs en sont le coeur

Comment transformer un collaborateur en ambassadeur de son entreprise ? Comment la marque-entreprise peut-elle être un vecteur d'attractivité et de rétention des talents sur le marché ? Quels sont les leviers permettant de donner du sens au travail des collaborateurs ? Quel rôle les réseaux sociaux peuvent-il jouer dans l'engagement des salariés vis-à-vis de leur entreprise ? L'idée de cet ouvrage trouve son origine dans une série de podcasts, intitulée " Les afterworks de Lorena Sanchez ", réalisée par Lorena Sanchez pour comprendre comment les grandes et les petites entreprises traitent le sujet de l'engagement des collaborateurs dans et pour l'entreprise. Ainsi, pour répondre à toutes ces questions et ce défi auquel les entreprises font désormais quotidiennement face, ce livre propose : - des témoignages de professionnels travaillant dans des sociétés de la sphère privée et publique et d'experts en agences et cabinets de conseil ; - de nombreuses études de cas et encarts méthodologiques permettant de disposer d'une approche pratique du sujet et d'outils concrets. Ce livre est alors une plongée au coeur de la SNCF, Alstom, Pôle Emploi, Janssen, Bouygues bâtiment international, Disneyland Paris... qui nous ouvrent leurs portes pour dévoiler les dessous de l'engagement en entreprise.