Amour en eaux troubles

Prince en danger cherche inconnu pour le sauver ! Après des années de solitude, cloîtré derrière les murs de son palais à apprendre les secrets de la magie, le prince Tal se lance à la découverte du monde pour la première fois à bord du navire de son frère, le capitaine de la marine royale. Mais quand, deux jours seulement après son départ, son équipage vient au secours d'un mystérieux jeune homme prisonnier d'une épave en flammes, l'aventure s'invite d'une façon des plus inattendues. Ayant pour mission de surveiller le détenu, Tal est surpris par la connexion intense qui le lie au malicieux Athlen. Alors, quand ce dernier saute par-dessus bord et disparaît, Tal s'en sent responsable, persuadé que le jeune homme n'a pas pu survivre en plein milieu de l'océan. Du moins, ça, c'est ce qu'il croyait... Entre Pirates des Caraïbes et Les Aventures d'un apprenti gentleman, F. T. Lukens vous invite à découvrir un roman d'aventures MM pas comme les autres. Attention aux pirates ! #Pirates #MM #Aventure #Romance