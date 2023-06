Slave Widow Mariko

La soumission pour religion... Depuis que son mari Hiroyuki est à l'hôpital, Mariko se sent seule... Très seule... Mais entre sa relation avec Yukihiko, son neveu, et les " services " qu'elle rend à son amie Kaoru, elle n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer ! La spirale dans laquelle Mariko s'est engouffrée n'offre cependant aucun échappatoire, et le décès de son mari n'arrange pas les choses... La voilà désormais complètement lâchée dans un monde où plaisir rime avec orgie et shibari ! Sodomie, BDSM, pénétration multiple, scatophilie... Le trait typique de Hirohisa Onikubo renforce la bestialité de chaque scène pour nous offrir un mélange de passion et d'érotisme particulièrement sauvage. Mariko va toujours plus loin dans son exploration du plaisir et du sexe. Même le deuil qu'elle va affronter ne pourra la remettre dans le droit chemin... Une seconde partie sans concession !