Un destin sauvage, si sauvage

Cornelia est le genre de femme qui dérange, dans le sud des Etats-Unis des années 1930. Tenancière d'un hôtel peuplé de vagabonds et de bons à rien, elle doit fuir son village, la vengeance au corps. Elle le sait, elle reviendra, plus forte. "Et ils paieront pour ce qu'ils ont fait". Quarante ans plus tard, en 1970, sa petite fille est une hippie déboussolée. Une mort suspecte survient, qu'elle sait liée au secret de la disparition de sa grand-mère dans les montagnes entourant Boldville, en 1934. Des femmes que tout oppose, des générations dont les mystères se font écho, la liberté que la ville et ses habitants, la société américaine dans son ensemble, veulent à tout prix leur refuser : voilà le coeur du merveilleux nouveau roman d'Inga Vesper. Traduit de l'anglais par Marc Sigala.