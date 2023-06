Hooky - Tome 1

Dani et Dorian sont soeur et frère, jumeaux, et descendants de la prestigieuse lignée des sorciers Wytte. Après avoir raté le bus de l'école de magie, ils décident de se chercher un professeur perso, sans rien dire à leurs parents. Mais ils vont ainsi surtout se trouver de sacrés ennuis ! Car les sorciers ne sont pas tous aussi bienveillants qu'eux, et certains organiseraient même un complot... Ils vont se retrouver pourchassés par plusieurs familles magiques puissantes, qui pensent que l'un des deux est le Roi-Sorcier d'une prophétie. Heureusement, ils peuvent compter sur un groupe d'amis unique en son genre pour régler tous les malentendus que leurs bêtises ont causés. Mais peuvent-ils aussi régler les conflits du royaume une fois pour toutes ? Entre aventure et humour, une série carrément magique, dans tous les sens du terme !