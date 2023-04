Sur les rois

En anthropologie comme dans la culture populaire, les rois sont des figures qui fascinent et qui intriguent. Ils se révèlent comme des héros ou des tyrans avec une vigueur dont les personnages politiques sont incapables. En réfléchissant sur des sujets tels que la temporalité, l'altérité et l'utopie - mais aussi le divin, l'étrange, le sacré ou le bestial - Graeber et Sahlins explorent ce qu'est la royauté d'un point de vue philosophique et anthropologique. Ils montrent que les rois symbolisent bien plus de choses que la seule souveraineté. Rédigé avec finesse, esprit et rigueur d'analyse, cet ouvrage ouvre un espace pour l'étude de cette figure aussi fascinante que récurrente.