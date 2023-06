Dictionnaire de l'île de Ré

Située au large de La Rochelle, l'île de Ré ne se dévoile pas au premier regard. En parcourant ce dictionnaire et ses 400 articles agrémentés d'illustrations souvent inédites, le lecteur, habitué des lieux ou visiteur d'un jour, sera surpris par son histoire mouvementée, par la culture des insulaires qui l'ont façonnée ou par la diversité de sa faune et de sa flore. Savez-vous par exemple qu'elle était jadis constituée de quatre îlots distincts ? Que la vigne la recouvrait en grande partie ? Que des marais salants y ont été établis il y a près de mille ans ? Ou que l'on y a observé près de la moitié des espèces d'oiseaux visibles en Europe ? Savez-vous que Vauban y a laissé son empreinte en y construisant des fortifications ? Que l'on y a tourné des scènes du film Le Jour le plus long ? Ou encore que de vastes pièges à poissons ont été construits le long de ses côtes rocheuses ?