Devenir complet plutôt que parfait. Connaissance de soi & Coopération

Répondre aux questions et aux défis les plus importants de la vie passe avant tout par une bonne connaissance de soi. De même que nous ne choisissons pas d'être droitier ou gaucher, nous ne choisissons pas comment se développe notre personnalité. Nous pouvons apprendre à être, non pas parfaits, mais plus complets dans la façon dont nous travaillons, interagissons et écoutons. Telle est la finalité de ce livre : - comprendre quelles sont vos préférences naturelles et vos forces ; - identifier vos non-préférences, désamorcer vos croyances limitantes et apprendre à développer vos talents cachés ; - vous sentir plus à l'aise dans vos missions ; - comprendre les différences de fonctionnement chez les autres pour mieux communiquer, travailler ensemble et déployer notre intelligence collective ; - aller plus loin avec la recommandation du Test GOLDENT (personnality profiler) et identifier vos points forts, vos talents naturels et vos domaines de développement. Une collection humaine sur les compétences du XXIe siècle, l'efficacité personnelle et professionnelle ! La Collection : Dans une époque d'accélération et de transformation de la société, ce sont d'abord les aptitudes humaines (soft skills ou "compétences comportementales") qui permettent à un individu de bien vivre son travail, de trouver sa place dans son équipe et de donner le meilleur de lui-même. Cette collection propose un accompagnement bienveillant fondés sur des outils et des clés pour aider à comprendre, reprendre confiance en sa capacité à agir et évoluer. Chaque ouvrage explore les 8 compétences clés du XXIe siècle : pensée critique - créativité - communication - collaboration - self-management - responsabilité sociale - leadership - compétences sociales et personnelles.