Inceste, quand les mères se taisent

Dans cet ouvrage, des cinq femmes et un homme font le récit de l'inceste qu'ils ont subi durant leur enfance. A travers ces témoignages, auquel vient s'ajouter celui d'une mère, Hélène Romano et Karine Dusfour auscultent la place des mères et le pourquoi de leur silence. En essayant de déterminer des profils de personnalités, les auteures tentent de comprendre pourquoi ces mères ne s'interposent pas et peuvent aller jusqu'à sacrifier leur enfant. Pourquoi ce silence ? Savaient-elles ou ne voulaient-elles pas savoir ? Ont-elles elles-mêmes subi un abus dans leur enfance ? Avaient-elles les moyens psychiques, ou économiques, de dénoncer le crime ? Comment réagissent-elles quand leur enfant révèle à tous ce qu'il a subi ? Un livre qui propose des éléments d'analyse tout en évitant les jugements hâtifs et qui a pour vocation de comprendre, de donner des clés pour se reconstruire et de libérer la parole.