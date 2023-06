Voyager solo ? Même pas peur !

Voyager seule ? Même pas peur ! est un roman graphique qui s'adresse à toutes les personnes souhaitant découvrir les anecdotes de voyages de Mariam (@maywest_), une globe-trotteuse qui a parcouru une soixantaine de pays avant ses 30 ans, la plupart du temps seule ! L'occasion d'apprendre les trucs et astuces de jeune aventurière, à travers les illustrations franches et colorées de la talentueuse Halimata ! "Durant mes voyages, je me suis perdue dans une forêt tropicale en Colombie, j'ai déjeuné avec des Masaï au Kenya, j'ai appris le chinois dans un resto à Taiwan, je me suis même endormie sur une plage à Zanzibar (d'ailleurs je me suis réveillée trempée à cause de la marée) ! Quand on voyage seule, on est obligé de rencontrer les gens. Je trouve que c'est vraiment un style de voyage différent. Partir seule, c'est un voyage en soi. "