"Le coffret contient 8 feuilles imprimé en couleurs avec des pièces détachables à assembler par emboîtement, sans ciseaux ni colle, pour réaliser 8 fantastiques maquettes en 3D et obtenir ainsi tout simplement de remarquables reproductions du monde des poissons. Dans le coffret, un livre de 28 pages avec des illustrations aux couleurs vives et de minutieuses descriptions des sujets contient des instructions en images qui permettent de monter aisément les maquettes : l'hippocampe, la rascasse, le poisson-chirurgien bleu et le grand requin blanc".