Moi, je suis une montagne

Je suis une montagne. La pluie, le vent, le froid, la neige... en voilà des visiteurs déplaisants ! Pourtant depuis des millions d'années je n'ai presque pas changé... Je demeure là, solide et imperturbable. Quand la vie nous envoie des tempêtes, quand il est difficile de rester debout face à l'inquiétude ou face à la douleur, la montagne nous enseigne que tout passe, et que sa force peut devenir notre force. Un récit d'une grande poésie qui encourage l'enfant à convoquer ses ressources intérieures face aux difficultés, pour renforcer sa confiance en soi. Des images douces et contemplatives, comme une initiation à la méditation. Un magnifique album pour transmettre un message d'espoir et de courage, une ode à la vie !