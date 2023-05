Je m'attendais à tout sauf à nous

Après une rupture difficile, Elodie ne croit plus à l'amour. Jusqu'au jour où elle croise le chemin d'Emmanuelle, une jeune architecte de trente-cinq ans, divorcée d'un homme d'affaires japonais et mère d'un petit garçon de dix ans qui habite avec son père. Contre toute attente, l'alchimie est si forte que les deux femmes tombent amoureuses. Elodie veut reprendre sa vie à zéro, essayer une nouvelle fois d'y croire, et Emmanuelle est prête à tout pour lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais c'est compter sans les obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences indestructibles. A propos de l'autrice Elodie Garnier est autrice et blogueuse. Elle a commencé à écrire sur le web des nouvelles qui ont été très bien accueillies par les internautes. Grâce à eux, elle s'est mise à poser les germes de son premier roman, Juste une fois pour essayer (2020). "Le livre qui prouve que l'on peut retrouver l'amour après avoir connu le grand amour". Femme Actuelle