Guide des Eurovéloroutes

EuroVelo est un réseau de 17 itinéraires cyclables à travers l'Europe, dont 10 traversent la France. Porté par la fédération européenne des cyclistes (ECF), ce maillage exceptionnel totalise plus de 91 500 km. Cet ouvrage, véritable guide d'inspiration, présente les 17 véloroutes avec suffisamment d'informations pratiques pour partir à l'aventure. De nombreuses photos ponctuent le livre pour montrer la diversité des paysages traversés et dévoiler un patrimoine architectural et naturel insoupçonné. Un zoom spécifique sur les itinéraires qui passent par la France... Un bon moyen de donner envie d'aller plus loin sur les véloroutes d'Europe.