Je t'aime de tout mon coeur !

Petit Ours a cassé la fleur préférée de sa maman. Et si maintenant Maman ne l'aimait plus ? Heureusement, elle trouve les mots pour le rassurer : "Je t'aimerai toujours. Pose ta patte sur mon coeur et tu le sentiras battre fort, très fort". A chaque fois qu'il est triste, Petit Ours se rappelle les mots de sa maman. Il pose une patte sur son coeur et l'amour de sa maman lui donne une grande force pour surmonter les difficultés qu'il rencontre. Un album réjouissant sur l'amour inconditionnel entre un parent et son enfant, à lire et à relire.