Les vents d'aventures

C'est la fin du xixe siècle et Eleanor a des rêves plein la tête. La jeune femme se prépare à prendre la relève de son père, un célèbre explorateur et aventurier qui parcourt le monde. Mais c'est un tout autre sort qu'on lui réserve, car ses parents l'ont promise à un homme qu'elle n'aime pas. Eleanor décide de se rebeller et d'échapper à son destin de gentille femme au foyer. Elle traverse l'Océan, direction l'Amérique du Sud où, malgré l'opposition de sa famille, elle veut devenir, à son tour, exploratrice. Un siècle plus tard, Charlotte, une descendante d'Eleanor, vit une existence banale à Londres. A l'occasion d'un drame familial, elle apprend qu'un mystérieux héritage l'attend à l'autre bout du monde. Sans hésiter, elle décide de quitter sa vie trop tranquille pour, à son tour, partir à l'aventure. Et découvrir le secret légué par son ancêtre...