Pokémon Je rentre en CM2

Prépare ta rentrée en CM2 en revoyant les notions essentielles du programme dans l'univers Pokémon. Révise la lecture, les chiffres et les nombres, la géométrie, la logique et le vocabulaire. 250 quiz à emporter partout, des pages de jeux pour faire des pauses ludiques et des quiz "spéciaux" pour "challenger" tes parents. Conforme au programme, conçu avec des enseignants !