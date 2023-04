Un fleuve au galop

Entre l'exubérante forêt de manguiers et le bouillonnant fleuve Congo naît une amitié libre et joyeuse entre deux enfants : Lucie et Nkisu. Lucie, fille de colons belges, élevée chez son grand-père par une nounou africaine, se sent "noire à l'intérieur" . Nkisu, Congolais, est un enfant du village, vif et brillant, qui suit avec application l'éducation des pères blancs. A l'adolescence, tout bascule. Nkisu intègre le petit séminaire. Lucie, enceinte de Niksu, doit quitter son paradis pour un pensionnat dans une Belgique grise et terne qui lui ferme les bras. Sans jamais se sentir ni d'ici ni de là-bas, chacun va poursuivre son difficile chemin de vie. Nkisu devient prêtre, Lucie enseignante. A son corps défendant, Lucie a transmis sa douleur identitaire à sa fille, Félicité, née métisse et de "père inconnu" . Après avoir tenté en vain de renier sa part congolaise, Félicité va se mettre en quête de sa vérité. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Qui est son père ? Est-il toujours en vie ? Ce roman flamboyant déploie, sur quatre générations, plusieurs parcours de vie. Il nous entraîne du fleuve Congo vers la mer du Nord, les fjords de Norvège et les volcans glacés d'Islande.