L'Ecole du pot

C'est l'heure de l'entraînement au pot et Madame Scarabée a ouvert une école spécialisée. Rejoins vite tous les animaux dans la classe. Ils diront adieu à leurs couches et apprendront à adorer leur petit pot. Les pipis et les popos se feront dorénavant dans le pot. Un parfait album à partager avec le petit au moment important de l'abandon des couches. Le tout avec beaucoup d'humour dans les textes et les illustrations.