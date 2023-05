1600 quiz famille

Un must have familial : - 1 titre nomade (excellente occupation pour les voyages ! ) ; - 4 éventails ; - 7 niveaux de difficulté pour n'oublier aucun membre de la famille ; - 5 thématiques de jeu : maths/français/histoire-géographie/sciences/loisirs. Et en bonus : des défis/jeux/mimes/casse-têtes, etc. Les Incollables, un concept unique et innovant déjà adopté par plus de 60 millions d'enfants.