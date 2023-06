Bertha, Nobel et la Paix

L'Autrichienne, Bertha von Suttner (1843-1914) consacra sa vie à défendre la Paix. Le Suédois, Alfred Nobel (1833-1896) inventa la dynamite et fonda un empire industriel. Le hasard les fit se rencontrer à Paris et ils nouèrent une relation intellectuelle étroite, faite d'admiration mutuelle, mais dénuée de toute concession. C'est grâce à elle qu'il se décida à fonder le Prix Nobel de la Paix, qui lui sera décerné en 1905, faisant d'elle la première femme à en être la récipiendaire. Malgré cela, malgré son activisme sans relâche contre la guerre, malgré sa participation à de très nombreuses conférences internationales sur ce thème (... lorsqu'elle n'en était pas elle-même à l'origine ! ), malgré ses ouvrages et ses dizaines d'articles en faveur de la paix, l'Autrichienne Bertha von Suttner reste, pour beaucoup, une inconnue. Cet ouvrage témoigne de son action et de la relation qu'elle tissa avec Alfred Nobel, déterminante pour l'un comme pour l'autre alors que tout aurait dû les séparer.