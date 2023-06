Loulou et Nana vivent seules avec leur mère dans un petit pavillon de campagne. C'est les vacances, l'ambiance est au désoeuvrement général. Les journées s'organisent au rythme des repas et le gros des interactions se déroule autour de la table du salon. A l'exception du petit copain de Nana, l'unique présence masculine c'est "? Chacha ? ", le chat de la maison. Attention, il ne s'agit pas de n'importe quel animal de compagnie, c'est un félin doué d'expression. En aparté, il peut comprendre et communiquer avec Nana. Mais ce n'est pas la seule à personnifier la petite bête, toutes les trois entretiennent avec lui une relation pour le moins ambigüe faite de jalousie et de convoitise. La légère mesquinerie du matou va bientôt attiser crispations et suspicions au sein de la maisonnée. "? Gratin de chat ? " figure de manière audacieuse les préoccupations adolescentes et familiales à travers le portrait d'une mère et de ces deux filles. Dans ce récit où les non-dits submergent les personnages, la parole se révèle plus que jamais essentielle. C'est la première bande dessinée d'Adèle Maury, lauréate en 2020 du Prix "? Jeune talent ? " au Festival d'Angoulême. Elle termine actuellement un master BD et édition à L'Institut Saint-Luc de Bruxelles.