La Puissance des mouches

"Le roman de Lydie Salvayre permet d'atteindre, sans aucun effort, des profondeurs abyssales, et de poser des questions éternelles". Lire L'homme qui se livre ici est coupable. Quel est son crime ? Entre les murs de sa prison, de son avocat à son psy, cet ancien guide au musée de Port-Royal confesse les dessous d'une enfance marquée par la haine d'un père violent et le tourment d'être le témoin muet d'un lent féminicide, tout en méditant les pensées de Pascal dont il fut un ardent défenseur. La parole est acide, jouissive, douloureuse parfois, salutaire peut-être... Lydie Salvayre a écrit une douzaine de romans, traduits dans le monde entier, parmi lesquels La Compagnie des spectres (prix Novembre), BW (prix François-Billetdoux) et Pas pleurer (prix Goncourt 2014). Irréfutable Essai de successologie vient de paraître aux éditions du Seuil.