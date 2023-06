Éditeurs de notre temps

"Ce qui me préoccupe, c'est la gueule de notre catalogue quand il sort dans la rue". Gérard Berréby, directeur des éditions Allia "Ce qui doit faire l'objet du plus grand soin, c'est le texte. La chose à chérir, c'est le texte". Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny, directeurs des éditions Tristram Ils ont publié quelques grands noms de la littérature française et étrangère. Découvert de nouveaux auteurs et contribué à faire redécouvrir certaines Åuvres du passé. Pourtant, on ne sait rien d'eux ou presqueâ- Editeurs de notre temps regroupe huit entretiens avec les directeurs et directrices des éditions Tristram, Zoé, Allia, L'Olivier, Zulma, Finitude, Corti et La Contre Allée. Des maisons ayant chacune une identité propre et qui contribuent (avec d'autres ! ) à la diversité du paysage littéraire français, à une époque où le secteur de l'édition est marqué par une forte concentration. Dans ces entretiens, ils abordent avec passion toutes les questions liées à leur métier : le choix des textes, le travail éditorial, les rapports avec les auteurs, les aspects techniques et économiques, les prix littéraires, la transmissionâ- On rencontre les noms de Richard Ford, Raymond Carver, Patti Smith, Lester Bangs, Julien Gracq, mais aussi ceux de Nina Allan, Auður Ava Ólafsdóttir, Marc Graciano, Olivier Bourdeaut, Simon Johannin, Sally Rooney, Amandine Dhée et beaucoup d'autres. Parus dans le magazine culturel Novo entre 2021 et 2022, ces entretiens apporteront un éclairage inédit à celles et ceux qui s'intéressent à la vie du livre.