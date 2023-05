Spidey et ses amis extraordinaires : Mission sauver Hulk

Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghost-Spider) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Pour les 3-5 ans. L'histoire : Oh, non ! Le Bouffon Vert vient de voler de l'argent. Heureusement, Spidey, Gwen, Miles et Hulk sont sur le coup. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est la super arme du vilain... qui transforme Hulk en enfant !