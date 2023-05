Une seule Elue au monde

Frankie Rosenberg est la toute première sorcière-Tueuse au monde, mais elle n'a pas encore trouvé le juste équilibre entre sa vie privée et ses devoirs mystiques. L'explosion mortelle qui s'est produite lors de la retraite annuelle des Tueuses l'a profondément affectée, même si de nouvelles preuves semblent indiquer qu'il y a bel et bien des survivantes. Et malgré sa victoire face à son tout premier grand méchant, Frankie se rend bien vite compte que ce n'était qu'un échauffement. Des forces maléfiques plus dangereuses encore commencent à se mettre en mouvement. La bouche de l'Enfer s'est réveillée et invite tous ses vieux amis. Des portails s'ouvrent entre New Sunnydale et d'autres dimensions. Et le Scooby-gang fait face à de nombreux démons, qu'ils soient réels, métaphoriques ou terriblement canons. C'est dans ce tumulte qu'une oracle prédit l'arrivée prochaine d'un nouvel ennemi : l'Ombre. Serait-elle à l'origine de l'attaque contre les Tueuses ? Et compte-t-elle s'en prendre à Frankie ?