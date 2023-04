Le grand malentendu climatique

"On a encore le temps" , c'est ce que sous-entendent ceux qui négligent le sujet du climat. Les mêmes affirment souvent que l'humanité trouvera les solutions techno­logiques pour stabiliser le climat. D'autres, au contraire, considèrent qu'il est "déjà trop tard" . Ces deux raisonnements opposés aboutissent à un même malentendu... Vu du citoyen, le double message, soit "on a le temps" , soit "c'est trop tard" , fait croire qu'il n'y a pas, ou plus, de vraie urgence. Dans cet ouvrage, l'auteur prend la hauteur nécessaire pour sortir de ces postures contre-productives et dresser un juste bilan de la situation : nous sommes entrés dans un contexte pré-­révolutionnaire, une phase préalable à un basculement obligatoire vers un autre modèle de société et de développement. Un livre pédagogique et puissant pour sonner la mobilisation ­générale. Géraud Guibertest président de La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste.