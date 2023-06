SEULLE ÉTOILE. L'élan d'une vocation

"Une lumière chaude traverse cette fenêtre de Sainte-Anne. Absorbée, soeur Louise Duchini relit les statuts de l'Hôtel-Dieu de Beaune. Une peinture est accrochée au mur derrière elle. Son visage en pleine lumière semble être encadré. Clin d'oeil à la liseuse de Vermeer, ce clair-obscur parle tout autant du passé, du présent que de l'avenir de la Congrégation des soeurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Beaune. C'est là que ces femmes ont fait le choix d'une vie différente. Elles ont dédié leur vie aux malades au sein d'un hôpital pour les pauvres. Ce sont en ces termes que Guigone de Salins et Nicolas Rolin ont créé l'Hôtel-Dieu en l'an 1443. Depuis 1971, plus aucune soeur ne les a rejoint. La Congrégation va donc probablement s'éteindre dans les années à venir. Juste avant que je ne les rencontre, une des soeurs a rejoint l'autre rive. En réalisant ce travail documentaire, j'ai immédiatement été touché par leur don à l'autre, qu'il soit Homme ou Dieu. Lors de mes différents séjours parmi elles, j'ai compris leur chemin de vie, leur engagement et leur foi. Je me suis laissé guider par nos conversations et par les lieux d'où émanent tant de vibrations. Sur place, j'ai pris des notes, enregistré les conversations et consigné cette histoire, vieille de près de six siècles, qui est en train de disparaître. En dédiant leur vie à celle des autres, ces femmes extraordinaires ont fait briller la lumière de la vie dans le coeur de Beaune, cette même lumière que j'ai cherché à restituer aujourd'hui". G. N.